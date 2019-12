Førarane får helsehjelp

Dei to førarane som var involverte i eit trafikkuhell mellom Vatne og Fiksdal blir sende til legevakt og sjukehus for vidare undersøkingar og behandling. Skadeomfanget er ikkje klart, men politiet har tidlegare meldt at dei to var vakne og oppegåande. Møteulykka fører til nokre utfordringar i trafikken på fylkesveg 5970.