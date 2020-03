For lite kunnskap

Det er fantastisk om det kjem ei ny utgreiing om kvinner si helse. Det meiner Møre og Romsdal sanitetsforeining. Regjeringspartia KrF, Venstre og Høgre ønsker ei slik utgreiing, som ikkje har vore gjennomført på 20 år. Leiar i sanitetsforeininga, Elinor Bolme, meiner det er for lite kunnskap om kvinnespesifikke sjukdomar i helsevesenet. – Mykje av forskinga har basert seg på menn, og har ikkje teke for seg dei fysiske skilnadane mellom kjønna, noko som kan få alvorlege konsekvensar for kvinner, seier Bolme.