For få lærarar

I Eide er det for mange elevar per lærar både for 1.-4. og for 8.-10.klassetrinn, viser tal frå Utdanningsdirektoratet. Det går og fram at også dei yngste i Skodje og dei eldste i Sula og Ålesund har for mange elevar per lærar. Kunnskapsdepartementet peiker likevel på at det har blitt fleire lærarar i den offentlege grunnskulen, og færre ukvalifiserte.