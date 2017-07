For få kvinner i jazz

Foreningen Balansekunst jobber for likestilling i musikkbransjen og mener det er viktig at musikkfestivaler jobber målrettet for å få med flere kvinnelige artister. Mandag starter Modlejazz og her er hver fjerde musiker kvinne. Fortsatt ikke bra nok, mener styreleder Guro Kleveland i Balansekunst.