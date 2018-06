For dårlig dokumentasjon

Legemidler som blir tatt i bruk mot lakselus, blir ikke godt nok dokumentert, opplyser Mattilsynet etter tilsyn. Hovedfunnet i tilsynskampanjen var at lakselusmidlene i stor grad ble brukt på en annen måte enn det som er godkjent av Statens legemiddelverk, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet. Fagdirektør Kristina Landsverk understreker at selv om dokumentasjonen kunne vært bedre, har de god kontroll på at fisken som selges i markedet, er trygg.