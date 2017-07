Fontenegutten er fremdeles hjemløs

I 1928 fikk Kristiansund kommune en forgylt statue med fontene på toppen i gave fra sine borgere. Drøyt førti år senere havnet den på søppelfyllinga, noe som vakte harme blant byens innbyggere. Byingeniøren lovte den gang å ta vare på statuen, men allikevel forsvant den.

Dukket opp i en hage

Mange år senere begynte en privat gruppe "etterforskere" å lete etter gutten. Den dukket etterhvert opp i en hage i Gjemnes kommune.

Han har blitt restaurert i Danmark, men får ikke innpass i dagens Kristiansund. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Siden den gang har fontenegutten blitt restaurert og forgylt på ny. Kommunen har spyttet inn rundt 100.000 kroner i prosjektet, og nå er den tilbake i Kristiansund.

Vil ha moderne bybilde

Men gleden ble kortvarig for dem som har gledet seg til å se statuen i bybildet. Det viser seg nemlig at byplanleggeren i Kristiansund ønsker et moderne uttykk i byen. Dermed er det vanskelig å finne plass til en forgylt gutt som nærmer seg hundre år.

– Jeg håper at han kommer til nytte, sånn at dette ikke har vært forgjeves, sier "privatdetektiv" Jan Løbersli.

– Det er jo tross alt våre besteforeldre som har samlet inn penger til statuen, stemmer Christian Toven, driftsingeniør i Kristiansund kommune, i.