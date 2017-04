Sunnmørsbygda Åheim, med 900 innbyggere, står overfor et viktig og geografisk avgjørende valg. Diskusjonen i bygda går på om de fortsatt skal være en del av Vanylven kommune, eller om de skal slå seg sammen med Eid og Selje kommune.

Går de for det siste alternativet betyr det at Åheim blir en del av en ny storkommune, men også at de blir en del av Sogn og Fjordane.

Tormod Hvattum er tidligere varaordfører i Vanylven. Nå er han lensmann i Eid, men bor fortsatt i Åheim.

– Jeg mener i utgangspunktet at Åheim fremdeles burde være en del av Vanylven kommune. Men hvis det blir satt på spissen og det blir ytterligere frierier nordover, er det all grunn til at Åheim vurderer fremtiden sin. Da er det naturlig å se sørover, mener han.

ORDFØRERE: Stein Robert Osdal, Alfred Bjørlo og Lena Landsverk Sande eller alle ordfører i hver sin kommune på fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Nå vurderer bygda Åheim i Vanylven kommune om de fortsatt vil være en del av Vanylven eller om de skal bli med i Osdal og Bjørlos nye storkommune. Foto: Trond Vestre / NRK

Ingen frierferd

INNBYGGER: Tormod Hvattum var til stede som innbygger i Åheim under folkemøtet. Han jobber som lensmann i Bjørlos kommune – Eid. Foto: Trond Vestre / NRK

Rundt 200 personer hadde møtt opp da Åheim Bygdeutvikling hadde kalt inn til folkemøte for å lodde stemningen torsdag kveld.

Også ordfører i Selje, Stein Robert Osdal, og ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, var invitert, men de avviste at de var der for å lokke en ny bygd til deres storkommune.

– Vi har prøvd å være tydelig på at initiativet ligger i bygda. Selje og Eid går videre med vår prosess, og vi må ha respekt for at bygda gjør sine vurderinger. Det som var bra med dette møtet var at folk ikke kom med steile fronter og var veldig følelsesladde, og hadde sterke synspunkt, sier Osdal.

– Vi ønsker de velkommen, men det er helt tydelig for oss at vi må ha respekt for den prosessen her. Vi kommer ikke til å blande oss inn. Det var greit å se hvilken stemning som er i bygda, mener Bjørlo.

Ordføreren ville sørover

INTET FRIERI: Ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, i diskusjon om Åheims valg. Foto: Trond Vestre / NRK

Vanylven kommune har tidligere hatt en folkeavstemning om spørsmålet, og da landet innbyggerne på at de ønsker å bli en del av en storkommune lengst sør på Sunnmøre i Møre og Romsdal.

Planene gikk derimot i vasken og Vanylven fortsetter som egen kommune.

– Jeg forholder meg til dette som ordfører i Vanylven, og da er det et samlet Vanylven jeg går for. Vanylvingene har stemt for at vi skal i retning Runde, altså Sande, Herøy, Ulstein og Hareid, sier ordfører, Lena Landsverk Sande.

Personlig ville hun imidlertid gå sørover til Sogn og Fjordane

– Som en enkeltperson i kommunestyre har jeg gitt min stemme, og den var i retning sørover. Der er jeg nedstemt og det må jeg forholde meg til. Jeg kommer til å jobbe videre for det kommunestyret har gått inn for, forteller hun.