Folkefest for ny kommune

Alle innbyggerne i den nye Hustadvika kommune er i dag invitert til folkefest i Eidehallen der sammenslåingen mellom Eide og Fræna blir markert. Like før klokka 16.30 hadde allerede 1500 personer tatt turen for å få med seg begivenheten. I tillegg til markeringen i Eidehallen har det vært flere andre sosiale arrangementer rundt om i kommunen. Søndag vil det også bli markeringer blant annet ved at ordføreren i den nye kommunen skal ta med seg elever fra Hustadvika kulturskole for å besøke alle eldreinstitusjonene.