Folkeavstemninger i Møre og Romsdal

Fire av de sju folkeavstemningene i landet som ble holdt i fjor, var i kommuner i Møre og Romsdal, viser en oversikt fra SSB. I Aure var det folkeavstemning om vindkraft der det ble et klart neiflertall. I tillegg var det folkeavstemninger om målform i tre skolekretser i Sunndal og i Aukra. I Løykja skolekrets i Sunndal ble det flertall for bokmål. I de to øvrige skolekretsene ble det flertall for nynorsk.