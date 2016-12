Folk vil ha eget fyrverkeri selv om det er fellesoppskyting

Mange er ute og handler inn både stjerneskudd og ting som smeller kraftig til nyttårsaften.

– Litt småtteri. Det er vel mest krutt og smell, litt batteri og litt smått, sier de som NRK møter på fyrverkeriutsalget.

På utsalget på Color Line Stadion kommer flere og flere inn døra for å

handle inn til nyttårsaften. Selv om det har blitt mer og mer populært å arrangere fellesoppskyting i både by og bygd, er salget fortsatt godt.

Aalesunds klubbdirektør Henrik Hoff og fyrverkeriselger Bjarte Rørvik. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Vi har merket jevn økning siden vi startet, sier Bjarte Rørvik som har solgt fyrverkeri i 10 år.

– Vi har aldri hatt en nedgang. Jeg tror ikke det blir noe nedgang i år heller. Folk sier at de vil på fellesfyrverkeriet og se det, og så vil de fyre opp sitt eget når klokka er 12.

Brannvesenet positive til fellesoppskyting

Ålesund Brannvesen jubler for spleiselag på fyrverkeri nyttårsaften.

– Det er veldig positivt, sier Vidar Bakke. Han er glad for at det er profesjonelle som står for arrangementet og at det skjer i kontrollerte former.

– Er dere mer på vakt etter at fellesoppskytingen er ferdig?

– Vi er veldig spent på hvordan det vil utvikle seg og om det blir like mye som tidligere.

Brannvesenet følger også med på værmeldingene de neste dagene.

– Hvor mye regn og vind det blir påvirker oss. Vi er litt i tenkeboksen om vi skal oppbemanne eller ikke. Slik det ser ut nå gjør vi det ikke. Stiv kuling er ikke gunstig, men det er meldt en del regn og det hjelper på i forhold til terrenget.

For brannvesenet har de to siste nyttårsaftenene vært heftige.

– Det har heldigvis gått greit, men vi er skeptisk til store hendelser som kan skje ved uvettig bruk, sier han.

Mange skal på fellesoppskyting

Tilbake på Color Line Stadion er det flere som har tenkt seg på fellesoppskytingen for Ålesund og Giske.

– Jeg skal ha med hele familien, sier en av de NRK møter. Andre har ikke bestemt seg.

En av dem som ikke skal, er Aafks klubbdirektør Henrik Hoff.

– Vi er tre familier som bruker å være sammen på nyttårsaften og da koser vi oss med god mat og god drikke.

Hoff ser fyrverkeriet fra stua og tror ikke han skal kjøpe sitt eget fyrverkeri i år.

– Ungene er blitt store. Det var mest for dem. Når de var små hadde vi mye.