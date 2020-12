Den svartglinsande, høgreiste godstolen kom kanskje ikkje heilt til sin rett då Sylvi Witsø Standal i Ålesund nyleg la han ut på ei salsgruppe på Facebook. For å få vist fram heile godsaken i si fulle breidde, tok ho eit bilde frå topp til tå så folk skulle vite nøyaktig kva dei fekk for pengane. Men berre deler av bildet kom med i annonsen, og dermed var det gjort.

Sylvi Witsø Standal seier ho vil tenkje seg litt betre om neste gong ho skal fotografere noko ho vil selje. Foto: privat

– Det blei mange gode kommentarar der, ja. Berre etter nokre få minutt fekk eg meldingar på innboksen og snap om bildet, og då skjønte eg kva som hadde skjedd, seier tobarnsmora frå Grytastranda i Ålesund kommune.

Lurte på om kona hadde selt dildoen

For ved første augekast var det mange som trudde ho forsøkte å selje eit sex-leiketøy, og som humra ekstra godt fordi ho i salsteksten skreiv «noen kloremerker på rygg».

– Mannen min fekk telefon av ein kompis som lurte på om eg hadde fått selt dildoen min, ler ho og seier han først ikkje forstod noko. Han var uvitande om annonsen.

Stefan Solberg Tomren frå Ålesund klarte ikkje å dy seg, og la inn fleire kommentarar av denne typen. Det var han slettes ikkje åleine om. Foto: Skjermdump frå Facebook

I kommentarfeltet hagla det med vittige innspel. Ein meinte at det var ein litt stiv pris, ein annan lurte på om stolen har massasjefunksjon. Fleire ymta frampå om at den sikkert var god å sitte på, og vedgjekk at dei måtte sjå to gongar før dei forstod kva seljaren baud fram.

Stefan Solberg Tomren i Ålesund er ein av dei som fekk seg ein god latter, og som umiddelbart la inn ein kommentar: «Ser god ut å sitte på sa kona».

– For dei aller fleste som såg bildet såg det ut som ein stor penis. Vi såg det med ein gong. Og så var det veldig gøy at ho som selde stolen ikkje forstod det sjølv, ler Tomren.

Siw-Iren og Stefan Solberg Tomren lo så dei grein då dei såg stolannonsen, og trur mange har ekstra stort behov for noko å le av no. Foto: privat

Til saman er det fleire hundre som har reagert og lagt igjen grovkorna kommentarar under annonsen.

Takka for ein god latter

Ekteparet trur mange har eit ekstra stort behov for noko å le av akkurat no. Sjølve bur dei Spania, og kom seg ikkje heim til Ålesund til jul. Dei tek det tungt at eldstesonen i Noreg heller ikkje kan besøkje dei.

– Eg har hatt ein veldig vanskeleg periode, det har vore tungt. Så vakna eg på om morgonen og såg dette på Facebook, og blei gåande å småle heile dagen, seier Solberg.

Ho takkar difor Sylvi Witsø Standal for at ho tok bilde og selde den svarte stolen sin – og aller mest for at ho gjorde det akkurat på denne måten.