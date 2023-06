Ein lang periode var det eitt tema som gjekk igjen i kommunen: Skulle Haram vere ein del av Ålesund kommune eller ei?

– I kommunedelingsdebatten skreiv folk på Facebook at dei var så lei av at folk prøvde å liggje seg til å bli med i Ålesund kommune. Det syntest eg var litt spesielt, seier Katrine Pernille Beite.

Plutseleg merka ho at å vere lokalpolitikar på ein mindre stad endra delar av privatlivet.

Hamna i betent strid etter at dei flytta til Haram

42-åringen er Høgres ordførarkandidat til kommunevalet i Haram. Firebarnsmora bur i Tennfjord saman med familien. Ho har vore aktiv i politikken i nesten 25 år.

Lokalpolitikeren merka at det var stor forskjell på å vere politikar i Oslo og i Haram. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Eg liker å engasjere meg. Det å kunne påverke, få til noko og skape endring i den retninga eg meiner ting skal endrast, er motivasjonen min for å bidra politisk.

Etter at ho og familien flytta frå Oslo til Haram vart det ein liten pause frå politikken.

Då det vart teke til orde for å skilje Haram ut igjen frå Ålesund engasjerte ho seg igjen.

Beite vart ein av pådrivarane for at Haram skulle bli verande i storkommunen. Firebarnsmora vart overraska over kor sinte folk vart.

– Kommunedelingssaka er spesiell fordi det har vore veldig kjenslebasert. Eg har ikkje opplevd ei sånn kjensle i politikken før.

Vart unaturleg å småprate på fotballkamp

Folk ytra seg i sosiale medium om den store snakkisen i lokalsamfunnet. Nokon sa stygge ting og var ufine, også folk ho kjenner. Etter det var det ikkje like naturleg å småprate under fotballkampen på stadion eller på butikken.

Katrine Pernille Beite vil at alle skal engasjere seg politisk. Ho vil at alle skal ytre seg sakleg slik at ikkje folk vegrar seg for å engasjere seg. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Eg har opplevd at folk ser ein annan veg, eller har snudd og gått ein annan veg, før eg treffer dei, seier ho. Ho merka godt at det var noko som skjedde i lokalsamfunnet og at det var ubehageleg å vere ein av dei som stakk seg fram.

– Isolert sett så kan ein seie at det ikkje var så ille, men det er summen av det heile som blir belastande, seier Beite.

Katrine Pernille Beite synest det er viktig å minne folk om å vere respektfulle mot kvarandre sjølv om ein kan ha ulikt politisk ståstad. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Ho meiner det er viktig at folk har lyst å engasjere seg i lokalpolitikken. Beite er redd folk ikkje vil orke dersom ubehaget blir for stort.

– Då taper vi som lokalsamfunn og som samfunn generelt. Vi treng at folk bidreg, med ulike meiningar, og dreg lasset i lag for å utvikle lokalsamfunnet.

Omfanget av hets på nett aukar

Valforskar Bjarte Folkestad seier at rolla som lokalpolitikar er samansett.

– Ein kjenner kvarandre betre og ein veit kva folk står for, men samtidig kan det vere ekstra krevjande å ta avgjerder og meine ting om viktige saker.

Valforskar Bjarte Folkestad har doktorgrad i samanliknande politikk, og er no professor ved Høgskulen i Volda. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Valforskaren ser ein auke i hets og truslar mot folkevalde, og særleg på nett og i sosiale medium. Dette kan vere ein fare for demokratiet.

– Viss det er slik at folk ikkje ønskjer å stille på lister, vegrar seg for å ta ordet eller ikkje ønskjer å ta tak i viktige, men betente saker, så kan summen av dette vere ein fare for demokratiet, seier Folkestad.

Les også: Politimeisteren har sendt ut ordre om å prioritere arbeidet mot hets og truslar i valkampen

Håpar folk tenkjer seg om

Katrine Pernille Beite tilrår alle å engasjere seg i politikken sjølv om ho har hatt periodar som har vore belastande. For ho meiner det har ein stor verdi å vere med å forme lokalsamfunnet til det beste. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Katrine Pernille Beite vil at alle skal engasjere seg og stille spørsmål til politikarane i valkampen. Men ho håpar likevel at folk tenkjer seg om før dei ytrar seg, og gjer det på ein respektfull måte.

– Det å vere høfleg og grei er det vi lærer ungane, og er noko vi vaksne også bør ta til oss i mange samanhengar.