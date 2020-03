Folk frykter at polet skal stenge

Ved Vinmonopolet sine utsalgssteder er det uvanlig stor handel denne fredagen. Forholdene rundt koronasmitten gjøt at folk er redde for å gå tomme for drikkevarer. Nestsjef for utsalget på Moa i Ålesund, Marita Godø, seier til NRK at mange av kundene frykter at polet skal stenge.