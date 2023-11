Følgjer rettsaka i Oslo

Fleire har møtt fram for å følgje rettsaka til Suel Kassembo i Oslo tingrett. Kassembo kom til Noreg i 2004 og har budd mesteparten av tida i Herøy på Sunnmøre.

Mange har engasjert seg i saka hans, og over 10 000 har skrive under på underskriftsaksjonen for at han skal få bli i Noreg.

Det er sett av to dagar til rettsaka.