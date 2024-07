Følger med på russisk tankbåt

Den russiske tankbåten «Vladimir Rusanov» er på veg nordover og ligg no utanfor kysten av Møre og Romsdal.

Måndag var båten i drift utanfor Måløy. No driv den nordover.

Silje Berger, som er vaktleiar for miljøberedskap i Kystverket, seier til Sunnmørsposten at det ikkje er snakk om ei umiddelbar fare, men at dei følger nøye med.

– Dei gjorde ein reparasjon og kom i gang igjen. Men så stoppa dei etter kort tid. Dei har opplyst at dei trenger ein meir omfattande reparasjon, seier Berge til avisa.