Det ble aldri cupkamp mellom Stabæk og AaFK onsdag kveld. På grunn av kraftig regn bestemte dommer Trond Ivar Døvle at det ikke var mulig å spille fotball på Nadderud, og kampen ble utsatt til torsdag kveld.

Det skaper noen utfordringer for AaFK.

– Vi skulle helst fått gjennomført kampen i går. Det blir litt administrering med tanke på reising og all logistikken som ligger rundt det, men vi har løst det på en så fornuftig måte som vi kan gjøre, sier sportslig leder, Bjørn Erik Melland.

I tillegg må AaFK spille en dag nærmere helgas eliteseriekamp mot Viking.

– Vi kan ikke bruke energi på at vi er svekket inn mot helga, dette skal vi ta hånd om på en så god måte som mulig.

– Restarte hodet

SPORTSLIG LEDER: Bjørn Erik Melland kunne annonsere at Jan-Lennart Urke er AaFKs nye keeper torsdag. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Før kampen ble lagoppstillingene avslørt, men Melland tror ikke det har noe å si.

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har fokus på oss selv og den jobben vi skal gjøre. Det vil være likt for begge lag og vil ikke ha noe å si for utfallet i kveld.

Melland tror nøkkelen blir å klare å omstille seg raskt til kampen torsdag kveld.

– Det viktigste for oss blir å restarte hodet litt. Avlysningen kom 20 minutter før kampstart i går, og da har man giret seg veldig opp og brukt mye energi på å innstille seg til kamp. Nøkkelen for oss blir å få hvilt hodet, mener han.

Ny keeper på plass

Torsdag ble det både klart at Pål Vestly Heigre er solgt til Strømsgodset og at Hødd-keeper Jan-Lennart Urke er hans erstatter.

– Jan-Lennart har spilt toppfotball for Hødd i flere år. Han er en bra keeper, han er lokal og en type som passer godt inn her. Det var egentlig et enkelt valg for oss å ta kontakt med Hødd, og vi har hatt en åpen og ryddig prosess med dem, forteller Melland.

Urke blir ikke med i troppen mot Stabæk, men er spilleklar til helgas kamp mot Viking. Der er det imidlertid høyst sannsynlig at Andreas Lie fortsetter å vokte buret.

Vinneren av Stabæk-AaFK møter Lillestrøm på Åråsen i cupens kvartfinale.