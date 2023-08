Følg 1.-divisjonskampane direkte her frå 17:00

Sundag er det klart for 18. runde i 1. divisjon for menn. På heimebane møter Kristiansund BK Jerv, og du kan følgje kampen direkte her.

På bortebane tek Bryne imot Hødd, og kampen kan du følgje her frå 17:00.

Før dagens kampar ligg KBK på 6.-plass på tabellen og Hødd på 15.