Føler seg trakkasert

Dei tilsette på fødeavdelinga i Kristiansund føler seg trakkasert på arbeid. Det skriv verneombodet i eit brev til administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, melder Tidens Krav. I brevet står det at dei tilsette føler seg trakkasert, mobba og uthengt som annenrangs arbeidstakarar, dette i samanheng med misvisande tal som har blitt lagt fram både for styret og i det offentlege rom. Dei tilsette jobbar med å fremme eit formelt varslingskrav mot klinikksjef for kvinner, barn og ungdom Henrik Erdal, og avdelingsleiar Janita Skogeng. HR-direktør i Helse Møre og Romsdal, Kjetil Hjelset, bekreftar at dei har teke imot eit varsel, men vil ikkje kommentere saka før dei har sett nærare på den.