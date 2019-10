Føler saker er en bagatell

Lars Lagerbäck fikk skarp kritikk fra Ada Hegerbergs mor Gerd Stolsmo i hennes nye bok. – Det spiller ingen stor rolle for meg, sier landslagssjefen. I boken «Fotballmamma» kaller Stolsmo det absurd at landslagssjefen stilte seg bak Martin Ødegaard etter at Real Sociedad-spissen gikk til angrep på Ada Hegerberg i sosiale medier. – Om hun føler det på den måten, må hun veldig gjerne gjøre det, sa han, og la til at han føler saken er en bagatell.