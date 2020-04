Føler de er overlatt til seg selv

Fire av ti bussjåfører i Møre og Romsdal føler at de er overlatt til seg selv dersom det oppstår situasjoner på bussen som for mange passasjerer, eller at passasjerer ikke overholder smittevernråd. Det viser en undersøkelse som Yrkestrafikkforbundet har gjort. I tillegg svarer en av fire at de ikke vet hva de skal gjøre dersom det oppstår slike situasjoner. Nestleder i Yrkestrafikforbundet, Trude Valle, mener tallene er for høye og at det er uheldig at så mange ikke har fått nok informasjon.