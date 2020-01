Fødestovene opne igjen

Alle fire fødestovene ved sjukehuset i Ålesund er no opne igjen. Tre av fødestovene blei stengde etter vasslekkasje frå taket måndag 30. desember. Måndag 6. januar blei alle fire opna igjen etter utbetringar på taket. Avdelingsleiar Janita Skogeng seier ho er letta både fordi dei no slepp å omdirigere fødande til andre sjukehus, og at dei tilsette slepp å jobbe under så krevjande forhold.