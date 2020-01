Fødeavdelingar blir helgeopne

Fødetilbodet blir no helgeope både i Molde og Kristiansund fordi helseføretaket no har greidd å få inn fleire vikarar og styrka bemanninga ved dei to avdelingane. ​Dei to avdelingane har veksla på å halde ope sidan 14. november, men begge vil no inntil vidare halde ope kvar helg.