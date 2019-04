FN-smartbylab til Ålesund

Ålesund får den første FN-smartbylaben i Nord-Europa. Laben vil bli nummer to i verda og gjere Ålesund til eit utstillingsvindauge for FNs smartbyprogram. – Nye Ålesund har fått ei utfordring og ei oppfordring. Det handlar om Ålesund som vertsskap for FNs Smart City-Lab, ein United Smart Sustainable City Lab. Slik kan Ålesund bli sett på verdskartet når det gjeld byutvikling og berekraft, melder Ålesund kommune i ei pressmelding.