FN-organisasjon til Kristiansund

FN-organisasjonen UN Global Compact Norge etablerer regionkontor i Kristiansund. Dette er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og er både Norges og verdens største bedriftsnettverk for bærekraft. Her i landet hjelper organisasjonen medlemmer i bærekraftsarbeidet gjennom kurs, informasjon og arrangement. Nyheten ble kjent på den store Nordmørskonferansen i ettermiddag