Flyttet seg ikke for utrykningskjøretøy - førerkortet beslaglagt.

En mann i 50-åra mista lappen etter en kjøretur ved Vatne i Haram kommune onsdag kveld. Mannen så ikke utrykningskjøretøy med blålys og sirene, som kom bakfra. To biler foran ham observerte utrykningen og kjørte ut til sida. Vedkommende kjørte da forbi de to bilene foran når utrykningskjøretøyet var nesten oppe på siden, opplyser polititet. Mannen ble stoppet og blir anmeldt for forholdet.