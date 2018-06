Flytter omskjæringstilbud

Helse Midt-Norge har inngått en avtale med Ibsensykehusene AS og flytter tilbudet om rituell omskjæring av guttebarn til Gjøvik, Porsgrunn og Arendal. – Det betyr at de som ønsker omskjæring, må reise ut av regionen. De får et tilbud som vi delvis bekoster. Men de må selv betale egenandel og reiseutgifter, sier Henrik Sandbu, fagdirektør ved Helse Midt-Norge, til Adresseavisen. (krever innlogging)