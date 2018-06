Flytter Molde-kamp

Molde sin første kamp i kvalifiseringen til Europaligaen er flyttet frem en dag, og skal spilles onsdag 11.juli. Nordirske Glenavon FC hadde et ønske om å flytte kampen på grunn av et stort arrangement i byen, og det har UEFA sagt ja til. Ole Gunnar Solskjær sier til rbnett.no at de ville spille kampen på torsdag, men at de bare må forholde seg til avgjørelsen.