Flytter legevakta til Frei

Sykehuset i Kristiansund trenger mer plass og har bedt Kristiansund kommune om å finne andre lokaler til den interkommunale legevakta som er lokalisert på sykehuset. Legevakta som gir et tilbud til 36.000 innbyggerne i Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes, blir midlertidig flyttet til det gamle rådhuset på Frei. – Mange lokaler har vært vurdert og vi har kommet frem til at lokalene på gamle Frei rådhuset er best egnet for å ivareta et godt medisinskfaglig tilbud til befolkningen, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik i en pressemelding.