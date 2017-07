– Faren er transporten av slam som kommer som et resultat av byggeprosesser, forteller biolog Kjell Sandaas.

75 eldgamle elvemuslinger blir flyttet fra vegarbeidsområdet ved Storelva i Tingvoll til et lukket anlegg i Bergen. Statens vegvesen frykter at den rødlista muslingen skal ta skade av veiarbeidet og sikrer seg på denne måten at det er individer å sette ut igjen når arbeidet er ferdig.

Kveles og dør

Sandaas forteller at muslingene lever nede i elvebunnen fra de er en halv millimeter, til de er mellom ti og femten millimeter.

Det brukes kjølebager og doble plastposer når muslingene skal flyttes. Foto: Roar Halten / NRK

– Nede i bunnen må de ha oksygentilførsel og mat. Når partiklene som da spyles ut av veianlegg og jorder, fyller opp tomrommene så blir det ikke plass til muslingene så de kveles og dør, sier han.

Byggeleder ved Statens vegvesen, Terje Fugelsnes, mener det er viktig å ta hensyn til den sjøre arten.

– Vi er en etat som er opptatt av miljø. I tillegg er vi pålagt å ivareta en del hensyn i forhold til natur og miljø, så dette er helt naturlig for oss å gjøre, sier han.

Verdifull last

Ikke alle muslingene i elva er like heldig og får være med til Bergen, men de 75 som er plukket ut transporteres med varsomhet.

– ​ De tåler transport veldig godt, men vi gjør det veldig forsiktig. Det går i kjølebager og doble plastposer, forteller Sandaas.

Han er ikke bekymret for den lange reiseveien til

– Dette har vi gjort mange ganger så dette går bra, sier han.

