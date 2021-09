Flyttebil var overlasta

Statens vegvesen avdekte fleire avvik under ein kontroll ved Romsdal kontrollstasjon 30. og 31. august. Fleire fekk køyreforbod på grunn av brot på kviletid, overlast, lastesikring, sikthindring, oljelekkasje og fartsskrivarar.

Ein flyttebil som var på veg frå Oslo til Ålesund vog 4900 kg. Bilen hadde ei tillate totalvekt på 3500 kg. Statens vegvesen opplyser at det måtte to varebilar til for å ta lasten vidare.

Tre vogntog fekk bruksforbod på grunn av avrenning av fiskevatn.