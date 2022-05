Flytte utslippspunkt?

En ny rapport peker på at det kan være miljøfordeler ved å flytte utslippspunktet for det planlagte renseanlegget i Storfjorden vestover. Det er fortsatt aktuelt å ha utslippspunktet ved selve renseanlegget på Kvasnes i Sula, men i følge Multiconsult kan utslippet bli ført raskere ut fjorden dersom utslippspunktet blir flyttet 500 meter vestover mot Lahellestranda. Rapporten konkluderer med at Flisnes og Flisnesholmen ikke er aktuelle som utslippspunkt. Planen er et felles renseanlegg for Ålesund og Sula, men prosjektet har møtt stor motstand.