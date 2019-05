Flyttar straummålarar etter strid

Sykkylven Energi set no opp straummålarar på utsida av husa til tre kundar i Sykkylven som har vore straumlause dei siste dagane. Dei tre kundane nektar å installere smartmålarar, og er mellom anna urolege for stråling. Energiselskapet meiner at ein eventuell strålefare er kraftig redusert, ved at målarane blir flytta ut av husa. Inger-Marie Vågane seier strålingsfaren framleis er stor, og at dei førebur rettsak mot kraftselskapa som har kutta straumen.