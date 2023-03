Flyttar stengeperiode for Eidsdal ferjekai

Den planlagde stenginga av Eidsdal ferjekai i april i år, blir flytta til oktober. Årsaka til flyttinga er ei totalvurdering av framdrifta i prosjektet og at ei stenging i oktober vil få mindre konsekvensar for lokalmiljøet og næringsaktørar i området. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Kaia skulle stengast i april for å mellom anna bygge nytt landkar og bytte ferjebru. No blir den flytta til oktober då det allereie er planlagd ei stengeperiode for å gjere ein større pelejobb, opplyser fylkeskommunen. Ei sentral årsak til endringa er at grunnforholda på sjøbotnen er dårlegare enn antatt. Ferjekaia kan bli stengt i to til tre veker.