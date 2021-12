Flyttar Mork rehabiliteringssenter

Styret i Helse Møre og Romsdal gjekk i dag inn for å flytte Mork rehabiliteringssenter til nye lokale ved Volda sjukehus. Målet med flyttinga er å samle fagmiljø i nye tenlege lokale. Helseføretaket vil selje eigedomen på Mork, og nytte salssummen til å bygge nye lokale. Som eit viktig argument for å selje, peika administrasjonen på eit vedlikehaldsetterslep 60–70 millionar kroner på bygningane ved Mork senter. I dei planlagde nye lokala ligg det an til 16 sengeplassar mot 18 i dag.