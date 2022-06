Flyttar kamp til oktober

Kansellerte flygingar gjer at Viking sitt møte med Kristiansund i NM skal spelast i oktober. Onsdag og torsdag skulle etter planen 3. runde i cupen vore avvikla, men fleire kampar har no fått nye datoar som følgje av flykanselleringar i samband med streiken frå flyteknikarane. Viking – Kristiansund er no flytta til 19. oktober. At det ikkje lét seg gjere å finne ein ny dato for Kristiansunds kamp mot Viking før oktober, har mellom anna samanheng med det tette programmet til Stavanger-klubben.