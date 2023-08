Flyttar inn i kompetansehuben

I dag flyttar fylkeskommunen si bygg- og eigedomsavdeling inn i Reknes kompetansehub i Molde. Dette skal vere eit kompetansesenter for bygg- og berekraft i regionen og ein pilot i sirkulærøkonomi.

I staden for å bygge eller kjøpe nytt, har prosjektet blant anna tatt over og brukt om igjen. Alt som kan brukast om igjen, er brukt om igjen, for å lage dei nye lokala, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

– Måten lokala er rehabilitert på, har spart miljøet for 33 tonn CO2 og 30 800 kg avfall, melder fylkeskommunen.