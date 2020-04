Flytta til intensivavdelinga

Det er no sju personar innlagd med koronasmitte ved sjukehusa i fylket. Éin pasient med kjent smitte blei lagt inn ved kohortavdelinga ved Kristiansund sjukehus i går. Dermed er tre pasientar innlagt ved sjukehuset. Éin av desse ligg på intensivavdelinga. I går blei også pasienten som låg innlagt ved kohortavdelinga ved Ålesund sjukehus flytta over til intensivavdelinga. I Molde er det to, og i Volda er ein person som er innlagd ved kohortavdelingane ved sjukehusa. Det viser den nyaste oversikta frå Helse Møre og Romsdal.