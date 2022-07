Flytta til Ålesund etter badeulykke

Tenåringsguten som blei alvorleg skadd i badeulykka i Volda, er no flytta til Ålesund sjukehus. Guten blei først send til St. Olavs hospital med helikopter, og tilstanden var då kritisk og ustabil. Politiinspektør Yngve Skovly seier at guten no er flytta, men at dei førebels ikkje har opplysningar om skadar og prognosar.