Flytende solcelleanlegg

Inseanergy i Ålesund utvikler et system for flytende solcellemoduler som gjør at man kan hente strøm til utslippsfri drift av oppdrettsanlegg. Firmaet legger til rette for at gjenbruk av merder kan benyttes til å skape fornybar strøm ved hjelp av solceller. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for havbruksnæringen. Hofseth Aqua i Stranda kommune stiller sitt solcelleanlegg til disposisjon for testing. – Med denne fremtidsløsningen har havbruksnæringen tatt enda et steg i den grønne klassifiseringen, sier direktør Jan Erik Våge Klepp i Inseanergy. Prosjektet har fått miljøteknologistøtte hos Innovasjon Norge.