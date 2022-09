Flyr starta flygingar frå Kristiansund

Seint fredag ettermiddag landa selskapet Flyr for første gong på Kristiansund lufthavn Kvernberget. Dermed bryt det norske lågprisselskapet eit 52 år gamalt monopol på Oslo-ruta.

– Dette er ein historisk dag for Nordmøre. No har vi fått eit tilbod og supplement til SAS som kan utfylle det tilbodet som eksisterer i dag, og som vi føler området har mangla. Vi trur at konkurransen vil gagne private og næringslivet, seier Øivind Hoem, styreleiar Kvernberget vekst.