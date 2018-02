Flyøvelse på Vigra

Mange har lagt merke til et Norwegian-fly som letter og lander på Ålesund lufthavn, Vigra i løpet av dagen. På flightradar24 ser det ut til at flyet sirkler rundt flyplassen. Hos Norwegian sin pressekontakt får NRK opplyst at det dreier seg om piloter som øver på takeoff og landinger, og at dette er helt rutinemessig.