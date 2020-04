Flyoppstillingsplass blir utsett

Den nye flyoppstillingsplassen for store fly som skulle ha byggestart på Ålesund lufthavn Vigra i sommar, er utsett til 2021. Det er på grunn av tapte inntektar for Avinor etter nedgangen i flytrafikken, skriv smp.no. – Vi hadde sjølvsagt ønska å ha fått dette på plass no, etter å ha venta i mange år. Vi må berre akseptere at slike ting skjer i den spesielle tida vi er inne i, seier lufthamnsjef Tor Hånde til avisa.