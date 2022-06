Flyktningar kan søke ekstraordinært studieopptak

Regjeringa har opna for at flyktningar skal kunne søke seg inn på ekstraordinært studieopptak ved 23 høgskular og universitet i landet. Bakgrunnen er krisa i Ukraina, men regjeringa vil og gjere det lettare for andre som er på flukt å ta høgare utdanning.

Blant dei som får auka støtte til dei ekstra studieplassane er Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU.