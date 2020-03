Flybussen innstilles

Flybussen til og fra Ålesund lufthavn Vigra innstilles midlertidig fra tirsdag av på grunn av koronaviruset. Det skriver Vy Buss i ei pressemelding. Årsaken er at flytrafikken reduseres og at passasjergrunnlaget for å drive flybuss ifølge selskapet forsvinner.