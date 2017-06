Flyavganger fra Bergen forsinket

Det er forsinkelser i flytrafikken fra Bergen. Sikkerhetskontrollen på Flesland var stengt i nær to timer etter at en passasjer ble stoppet med en laptop som gjorde utslag under skanning. Det er fortsatt lang kø til sikkerhetskontrollen og flere av flyavgangene som skulle ha gått mellom klokken 09 og 10, er utsatt med 20-50 minutter.