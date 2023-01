Fly treft av lynet

Eit SAS-fly frå Ålesund blei råka av eit lynnedslag på veg til Bergen i dagtidleg. Det skriv Bergensavisen. Pressevakt i Avinor, Ylva Celius Trulsen, seier til avisa at flyet må ha ein teknisk sjekk før det kan flyge vidare. Ho seier vidare at dette ikkje er ei uvanleg hending og at dei har rutinar på kva som skal gjerast før flyet kan fly vidare. Flyet skulle etter planen returnere til Ålesund 07.40, men blei utsett.