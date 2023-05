Fly måtte snu på grunn av dårlig vær

TV 2s kommentator Jonas Bariås og reporter Morten Asbjørnsen kom seg aldri til Molde for å dekke Eliteserien mandag. Flyet måtte snu på grunn av dårlig vær.

De to TV 2-ansatte skulle etter planen jobbe på kampen mellom Molde og Sandefjord mandag kveld. Nå må Amund Lutnæs kommenterer kampen fra Bergen, melder kanalen.

– Det var fryktelig tåkete i Molde. På vei inn på landing dro de plutselig på med motoren og føk til værs igjen. De sa på anlegget at det var en «missed approach», at det var for mye tåke og for dårlig sikt til at det var mulig å lande, forteller Bariås.

– Så fikk vi beskjed om at vi skulle sette kursen til Ålesund, men der var været like ille. Det samme var det i Kristiansund, så da ble det Værnes og Trondheim på oss, fortsetter han.

Kampen i Molde starter klokken 17.00. Mandag er det full runde i Eliteserien med totalt åtte kamper.

(©NTB)