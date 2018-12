Fløystad i tenkeboksen

Nils Fløystad, uavhengig representant på fylkestinget, har enno ikkje bestemt seg for om han skal røyste ja eller nei til Nordøyvegen. Valet kan bli tatt i løpet av fylkestingsmøta måndag og tysdag. – Eg sit med nasen ned i sakspapira no. Forvirringa er stor. Eg ser verdien av Nordøyvegen, men om vegen ikkje er økonomisk forsvarleg heller eg mot å røyste nei, seier Fløystad til NRK søndag kveld. Fløystad er imponert over engasjementet til tilhengjarane av Nordøyvegen, men er samtidig oppteken av at prosjektet ikkje skal gå utover skulane i fylket. – Eg kjem nok til å fundere heilt fram til røystinga, fortel Fløystad. Per no er 21 representantar sikre på at dei skal røyste for Nordøyvegen, medan 18 er mot. Åtte er usikre.