Flomvarselet i Rauma øker

Vannføringen i Rauma er for øyeblikket sterk, og NVE melder at flomfaren nærmer seg oransje nivå flere steder. Mye skyldes snøsmelting. – Prognosene sier likevel at vannføringen skal stabilisere seg og synke noe utover i uka på grunn av lavere temperaturer, men vi følger nøye med, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Bjørn Sønju-Moltzau.