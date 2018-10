Flom i Tysselva

Flom i Tysselva har ført til at veien til Åkre og Bjørkegardane i Ørsta er stengt, det skriver Mørenytt. Beboerne er varslet og hittil er det tre hus som er isolert. Det er meldt at regnet skal avta ved midnatt, så teknisk vakt håper på at elva blir mindre i løpet av kvelden. Veien er stengt til i morgen tidlig.